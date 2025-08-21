Selargius – Derubati dell’incasso della giornata, due venditori ambulanti colpiti in pieno giorno: lui si era spostato per prendere il caffè, la moglie era al banco impegnata a vendere la frutta. In un attimo uno o più ignoti hanno portato via la cassa dalla parte anteriore del furgone, “siamo svegli dalle 3 del mattino per garantire un servizio ai cittadini della zona, questo furto non è solo un danno economico è più che altro una ferita interna, una cicatrice nell’animo”.

Sono molto delusi e provati Giacomo e Valentina che da anni vendono frutta e verdura nel loro furgone itinerante. Un appuntamento fisso e ben accolto dai residenti che sono diventati clienti abituali. Ma questa mattina, in pochi attimi, è avvenuto il furto della cassa: “Sostiamo un paio d’ore in via Venezia a Selargius da circa 3 anni, mi sono assentato una decina di minuti per prendere un caffè, mia moglie Valentina Deiana è rimasta sola nel banco, nel mentre che serviva a una signora è stata portata via la cassa con l’incasso della giornata. È un gran dolore perché ci impegnamo con passione e sacrificio”. La coppia ha condiviso quanto accaduto sui social: massima solidarietà ai commercianti da parte dei cittadini che invocano da tempo maggiore sicurezza. Troppi i furti anche ai danni delle macchine, i malviventi agiscono indisturbati sia di notte che di giorno come accaduto oggi.