CAGLIARI – Da oltre un anno il lungomare Poetto, nel tratto di Cagliari compreso tra il Lido del Carabiniere e la rotonda nei pressi dell’Ospedale Marino, è completamente privo di illuminazione. Una situazione a dir poco incredibile se si considera che si tratta di una delle strade più transitate della città, sia da residenti sia da turisti, bretella di collegamento tra Quartu Sant’Elena e Cagliari.

Nel buio pesto, l’intero tratto diventa pericoloso per i pedoni, che spesso attraversano la strada, ma risultano praticamente invisibili agli automobilisti. Un rischio enorme, che si acuisce durante le stagioni fredde, quando il sole tramonta presto e l’illuminazione pubblica dovrebbe garantire la sicurezza minima per la circolazione.

A preoccupare è anche l’assenza di interventi da parte degli enti competenti. In più di dodici mesi, nessuna manutenzione, nessun ripristino, nessuna comunicazione ufficiale. L’oscurità notturna trasforma il transito sul lungomare in un’esperienza pericolosa e scoraggiante.

È inaccettabile che un’arteria così strategica e simbolica per Cagliari, porta d’accesso al Poetto e punto di collegamento con strutture sanitarie, spiagge, ristoranti e percorsi ciclabili, resti abbandonata al degrado. I cittadini chiedono un intervento urgente al Comune e agli organi competenti affinché venga ripristinata l’illuminazione pubblica e garantita la sicurezza di tutti.