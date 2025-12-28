Sardara, addio alla volontaria della protezione civile Rosetta Caddeo, 72 anni, il dolore della sua comunità: “Sempre disponibile ad aiutare chi si trovava in difficoltà, Rosetta era stimata e benvoluta da tutta la comunità. La sua perdita lascia un grande vuoto nei cuori di tutti i Sardaresi”. È il sindaco Giorgio Zucca che ricorda la concittadina che si è sempre prodigata per il prossimo. Tanti i messaggi dedicati alla donna: “Vogliamo ricordarti così Rosetta: felice, sorridente, sempre pronta ad aiutare il prossimo” esprimono i soci della protezione civile locale.

“Il suo impegno e il suo spirito di servizio resteranno un esempio per tutta la comunità del volontariato” sono invece le parole espresse dal coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile del Medio Campidano.