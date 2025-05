La stagione estiva negli stabilimenti balneari del Poetto si apre sotto i migliori auspici. A confermare il clima di ottimismo è Tina Abis, direttrice della Golfo degli Angeli – Società Cooperativa Sociale, che gestisce diverse concessioni lungo il litorale cagliaritano. “La stagione si preannuncia decisamente buona – dichiara Abis – in quanto abbiamo già ricevuto tutte le conferme dai nostri abbonati fidelizzati e, in aggiunta, stanno arrivando anche molte richieste da parte di nuovi clienti. Quanto al movimento turistico, sembra molto promettente, soprattutto quello legato alle crociere”. Con l’avvio della stagione previsto per il 14 giugno e la chiusura l’11 settembre, i preparativi sono quasi completati. I costi degli abbonamenti stagionali vanno da 950 euro a un massimo di 2.000 euro per le postazioni più richieste, come quelle in prima fila alla prima fermata. Anche i prezzi giornalieri sono già definiti: “Le tariffe per ombrellone e due lettini vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 35 euro – spiega la direttrice –. Proponiamo inoltre pacchetti scontati e sono previste tariffe sociali per gli ultra settantacinquenni e le persone con disabilità grave”. Alla domanda che molti si pongono, ovvero se ci saranno rincari rispetto alla scorsa stagione, Abis risponde con chiarezza: “Giusto dei ritocchi, un euro in più su ombrellone e due lettini. Preferiamo mantenere delle tariffe che siano accessibili a tutti”. Anche sul fronte degli abbonamenti la disponibilità è quasi esaurita: “Stiamo per chiuderli in modo da lasciare spazio anche ai clienti giornalieri”, precisa la direttrice. Dopo i numeri positivi dello scorso anno, si prevede un’ulteriore crescita per il 2025. La combinazione tra clienti storici, nuove adesioni e l’incremento dei flussi turistici – in particolare dal settore crocieristico – lascia ben sperare per una stagione da record sulle spiagge cagliaritane.