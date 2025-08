Se ne è andato a 97 anni il padre della poesia tradizionale sarda Bernardo Zizi. Nato a Onifai ma di casa a Macomer, ha contribuito in modo indelebile a far conoscere l’arte letteraria sarda per tutta la sua vita. A dare la notizia il sindaco di Onifai Luca Monne.

“Adiosu tziu Bernardu”, scrive il primo cittadino. “È una notizia che ci lascia attoniti e addolorati: è venuto a mancare tziu Bernardu Zizi.. una leggenda, un monumento vivente della poesia, voce potente e libera della Sardegna, di Onifai.

Proprio in questi giorni stavamo immaginando, con i colleghi amministratori, progetti e occasioni per incontrarlo di nuovo, per invitarlo a raccontarsi ancora. Onifai avrebbe voluto riabbracciarlo, io avrei voluto riabbracciarlo.Bernardo viveva a Macomer, ma il suo cuore è sempre stato qui, dove tutto è cominciato. Qui dove la sua arte ha messo radici, per poi volare lontano, portando con sé il nome del nostro paese nel mondo.

Ci lascia un maestro, un idolo per intere generazioni di sardi, un uomo capace di tenere insieme tradizione e libertà, parola e identità, orgoglio e umiltà.Ci mancherà immensamente. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va l’abbraccio commosso di tutta la comunità di Onifai.”