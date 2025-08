Terribile incidente questa mattina lungo la strada provinciale Sp231 fra Terlizzi e Ruvo di Puglia. Una Lancia Delta con alla guida un 32enne ha travolto un gruppo di 5 ciclisti del Ciclo Avis di Andria. Stando ad una prima ricostruzione, il 32enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo travolgendo i bikers e finendo contro il guardrail. Nell’impatto, purtroppo, tre di loro sono morti: Antonio Porro, Sandro Abruzzese e Vincenzo Mantovani e avevano 30, 50 e 70 anni. Un altro è rimasto solo ferito mentre il quinto è illeso.

È stato proprio il conducente dell’auto ad allertare i soccorsi: ferito, ma non modo grave, è stato trasportato al Policlinico di Bari. Polizia e carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, il 32enne è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo.

Foto del nostro partner QN