Pittalis nuovo coordinatore di Fi in Sardegna, Giagoni: “Lui meglio di Truzzu come candidato alle regionali”

Il Presidente di Forza Italia Antonio Tajani ha nominato il deputato Pietro Pittalis nuovo coordinatore regionale. Mentre Ugo Cappellacci, deputato e Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, ex coordinatore, guiderà il neonato dipartimento Insularità di Forza Italia.

L’annuncio è stato dato dallo stesso Tajani durante una conferenza stampa nella sede nazionale del partito. Nominati anche i nuovi commissari provinciali Valentino Lai (Ogliastra), Pietro Carzedda (Gallura) e Salvatore Meloni (Medio Campidano).

“Al collega e amico Pietro le più affettuose congratulazioni per l’importante riconoscimento e l’augurio di buon lavoro nell’interesse della Sardegna e delle necessità della nostra comunità”, ha commentato il deputato leghista ed ex coordinatore regionale del Carroccio in Sardegna Dario Giagoni, “una comunità che sono certo avrebbe tratto vantaggio dall’averlo alla presidenza della Regione, come già da me asserito in tempi non sospetti circa un anno fa in occasione di un importante incontro di coalizione. Paolo Truzzu ha lavorato incessantemente per guadagnare la vittoria, ma forse vi era la necessità di una figura maggiormente amalgamante per tutte le forze politiche comprese quelle più centriste. Caratteristiche che ritengo fossero tutte possedute dall’On. Pittalis”. È quanto dichiara in una nota il Deputato della Lega Dario Giagoni.