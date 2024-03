Sport e salute a Mandas: via al bando per la gestione della palestra fitness

Mandas – Al via il bando per la gestione della palestra fitness: attrezzi nuovi di zecca a disposizione di chi tiene al benessere fisico e mentale grazie all’attività in palestra. Un’opera fortemente voluta dal sindaco Umberto Oppus e oramai pronta per essere data in gestione: “L’impianto oggetto di affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali. La gestione dello stesso comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale della struttura sportiva, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all’uso dello stesso” si legge nel sito istituzionale.

La palestra fitness non è l’unica novità: da ieri si può accedere anche all’assegno di natalità 2024 rivolto ai nuovi nati dal 2022 ad oggi.

Sono in corso i bandi per: “Contributi a privati ed aziende per eventi calamitosi. Scadenza il 21 marzo prossimo. Taglio legna a Sa Cerasia.

Lunedì saranno pubblicati: Bando per l’affidamento della struttura La Chiocciola; Bando per affidamento struttura locali ex Mattatoio”.