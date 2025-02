Cagliari, momenti di apprensione in viale San Vincenzo, dove un Pitbull vagante è stato recuperato dalla Polizia Municipale. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e ripristinare la normale viabilità nella zona. A dare notizia dell’episodio è stato l’ex consigliere Fabrizio Marcello, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Marcello ha raccontato i dettagli dell’intervento, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli agenti:

“Talvolta vorremmo un agente per ogni via, il pensiero comune, spesso una critica, ma che nasconde il riconoscimento della loro importanza. E quando accadono fatti come questo, ci rendiamo conto che il loro lavoro è fondamentale.

Un cucciolone di pitbull è stato recuperato in viale San Vincenzo a Cagliari, grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Municipale. L’animale, che si aggirava senza meta nella zona, era stato avvistato in precedenza in via Is Mirrionis.

L’operazione, condotta con professionalità e attenzione, ha avuto come obiettivo primario la salvaguardia dell’incolumità sia degli automobilisti che del cane stesso. Gli agenti sono intervenuti con prontezza, bloccando il traffico e mettendo in sicurezza l’animale.

Il pitbull, in apparente stato di abbandono, è stato affidato alle cure del personale veterinario in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di un microchip identificativo.

L’episodio è un esempio di come il lavoro degli agenti della Polizia Municipale non si limiti al controllo del territorio e alla gestione del traffico, ma si estenda anche alla tutela degli animali e alla risoluzione di situazioni di emergenza.

L’intervento ha suscitato apprezzamento da parte dei cittadini, che hanno riconosciuto l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Municipale a tutela della sicurezza urbana e del benessere degli animali”.