San Michele sta vivendo un momento critico, tra degrado urbano e la preoccupante chiusura di attività commerciali che sembra ormai una costante. Le serrande abbassate non sono solo un sintomo della crisi economica, ma anche il segnale di una zona che appare sempre meno attrattiva per commercianti e residenti. A descrivere la situazione è il consigliere comunale Marcello Corrias, che ha espresso forte preoccupazione per lo stato in cui versa il quartiere. “San Michele è una zona ad alto degrado”, ha dichiarato Corrias. “Se vogliamo l’apertura di nuovi negozi, dobbiamo riportare il quartiere e le sue vie a un decoro che adesso non hanno”. Tra le altre problematiche che affliggono il quartiere, Corrias ha sottolineato la necessità di migliorare la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. “L’amministrazione comunale deve impegnarsi affinché si migliori l’efficientamento della raccolta rifiuti e la relativa pulizia delle strade”. Altro punto critico è la scarsa illuminazione pubblica. “Se noi riusciamo a migliorare queste piccole cose ma fondamentali, la gente non avrà più paura di uscire la sera”, ha aggiunto Corrias che ha inoltre sottolineato l’importanza di un maggiore presidio delle forze dell’ordine per garantire un clima più sereno. “I cittadini devono sentirsi tutelati”. “Se le persone si sentono tutelate i quartieri riprendono a vivere”, ha concluso.