Si trova dietro un supermercato lo sterrato abbandonato che potrebbe diventare un parco, un punto di ritrovo per i residenti e che, invece, si presenta così a chi vive nel quartiere e chi transita per la via.

Una enorme pozzanghera al centro del terreno crea, inoltre, forti disagi in quanto con il caldo diventa maleodorante. Insetti vari, in più, colgono l’occasione per prolificare senza controllo.

“Tutti i residenti della zona odiano questo posto ed è il simbolo dello stato del nostro quartiere. Le aree pubbliche sono tutti sterrati degradati” spiega Roberto L.

“Ci piacerebbe vivere il quartiere senza dover affrontare questi disagi, chiediamo alle istituzioni di prendere in carico questo problema e realizzare spazi decorosi e senza potenziali pericoli”.