Il mondo della geologia sarda e l’Ateneo cagliaritano in lutto: addio a Luca Giacomo Costamagna, professore associato e docente nei corsi di laurea in geologia e scienze naturali dell’Università di Cagliari.Si è spento un altro luminare, scienziato appassionato, docente generoso e punto di riferimento per studenti e colleghi, Costamagna lascia un segno profondo nella comunità scientifica e accademica.

Nato a Napoli, si è laureato in Scienze Geologiche nel 1987 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il punteggio di 110/110 e lode discutendo una tesi di Sedimentologia applicata alla Giacimentologia di un’area della successione carbonatica del Cambriano dell’Iglesiente. È stato autore di oltre 80 lavori in volumi di convegni, riviste nazionali ed internazionali, e relatore di più di 20 tesi di laurea incentrate su tematiche stratigrafiche e sedimentologiche. È stato inoltre responsabile della sezione geologica del Museo sardo di Geologia e Paleontologia “Domenico Lovisato”.