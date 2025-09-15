Si è spento un altro luminare, scienziato appassionato, docente generoso e punto di riferimento per studenti e colleghi, Costamagna lascia un segno profondo nella comunità scientifica e accademica.
Nato a Napoli, si è laureato in Scienze Geologiche nel 1987 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il punteggio di 110/110 e lode discutendo una tesi di Sedimentologia applicata alla Giacimentologia di un’area della successione carbonatica del Cambriano dell’Iglesiente. È stato autore di oltre 80 lavori in volumi di convegni, riviste nazionali ed internazionali, e relatore di più di 20 tesi di laurea incentrate su tematiche stratigrafiche e sedimentologiche. È stato inoltre responsabile della sezione geologica del Museo sardo di Geologia e Paleontologia “Domenico Lovisato”.
In ricodo del professore è stata aperta una raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica.
https://donazioneinmemoria.airc.it/eventi/in-memoria-del-professor-luca-giacomo-costamagna
“In memoria di Luca. Con gratitudine per il tempo condiviso, la sua forza e il suo entusiasmo per la geologia. Che la ricerca possa dare speranza dove oggi c’è dolore” si legge tra i ricordi dedicati a Costamagna.