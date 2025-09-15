Questa mattina alla presenza del Sindaco di Pula, Walter Cabasino, della vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, dell’assessora all’Istruzione Manuela Serra, si è tenuta l’inaugurazione del completamente rinnovato Istituto “Aldo Moro” in via Sant’Efisio.

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Cabasino che ha sottolineato che per tutta l’Amministrazione: “Gli investimenti sull’istruzione pubblica sono stati sempre una priorità, uno strumento indispensabile per dare risposte a una comunità moderna ed in continua evoluzione, il punto di partenza è d’arrivo per garantire la crescita economica e sociale della nostra comunità”.

L’assessora ai Lavori pubblici, Loi ha subito spiegato che: “Si tratta di una delle primissime strutture scolastiche sarde realizzate e inaugurate con i finanziamenti Pnrr derivanti dal progetto Iscole. Consegnata in anticipo rispetto ai tempi previsti. La cifra assegnata al nostro Comune è stata la più alta della Linea C e seconda in assoluto, parliamo di 4392.407,24 milioni di euro. La struttura si presenta oggi come un plesso scolastico moderno e funzionale, arricchito da aule polifunzionali e arredamenti studiati per favorire un ambiente di apprendimento stimolante e adeguato alle diverse tappe della crescita degli alunni. Alla base della progettazione si sono svolti degli studi che hanno tenuto conto dell’armocromia e di tutte le direttive contenute nel bando Iscola. Segue alla lettera gli standard richiesti dai progetti Pnrr per l’edilizia scolastica”. Ha ribadito anche l’assessora all’Istruzione Serra che: “Le nuove strutture sono state pensate per rispondere alle esigenze educative contemporanee, offrendo spazi flessibili e dotati di tecnologie innovative, che renderanno le attività didattiche più coinvolgenti e inclusive”.