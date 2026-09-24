Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti a Pirri a seguito di numerose chiamate al 112 che segnalavano una violenta lite in strada tra 2 uomini.

Giunti celermente sul posto con la lite ancora in atto e dopo aver placato gli animi dei contendenti, i militari hanno accertato che i due cittadini di nazionalità africana avevano litigato per futili motivi. Durante il violento alterco, uno dei 2 ha colpito l’altro con un coltello alla natica.

Entrambi sono stati condotti presso l’ospedale SS Trinità di Cagliari per le cure del caso.

All’esito dei primi accertamenti e dei rilievi condotti sul posto per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità dei fatti, la posizione delle persone coinvolte sarà vagliata dall’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti e i provvedimenti previsti dalla legge.