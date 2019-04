Pirri, travolta sulle strisce da un’auto: 68enne in codice rosso all’ospedale

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Italia, a Pirri, quando all’altezza del civico 130 è stata travolta da una Fiat Punto guidata da una 86enne di Sestu. La donna rimasta ferita è una 68enne del posto. Subito soccorsa da un’ ambulanza del 118 è stata trasportata con assegnato codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.