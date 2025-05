Ottime notizie per gli studenti e le studentesse di Pirri di via Santa Maria Chiara e di via dei Partigiani. È stata istituita, in via sperimentale e temporanea, una zona scolastica permanente in due ambiti strategici della città: via Fabio Filzi (nel tratto compreso tra via Montecassino e via Santa Maria Chiara) e via dei Partigiani (tra via Marzabotto e via Delle Fosse Ardeatine).In queste aree sarà in vigore il divieto di circolazione, sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per le studentesse, gli studenti e l’ambiente circostante.

La sicurezza scolastica era tra gli obiettivi della Commissione viabilità della Municipalità di Pirri, presieduta dal Presidente Riccardo Cabras, inoltre via dei Partigiani era inserita anche nella previsionale votata a novembre del 2024 come prima strada scolastica sperimentale nel territorio di Pirri.

“Proseguirà il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza alla viabilità Pirrese grazie alla forte collaborazione con l’Assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali, Yuri Marcialis. Anticipo che è in elaborazione un documento della Commissione viabilità di Pirri che riguarderà in maniera più ampia la sicurezza pedonale tra le scuole del territorio, con la proposta di creazione di un collegamento sicuro che coinvolgerà tutte le scuole” spiega Cabras.