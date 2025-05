Sarà un’udienza importantissima quella di domani per quanto riguarda il processo a Igor Sollai, reo di aver ucciso la moglie Francesca Deidda. La 42enne è stata uccisa la sera del 10 maggio 2024 in casa sua a San Sperate, nascosta in un borsone e abbandonata nella vegetazione lungo l’ex statale 125.

Il pubblico ministero Marco Cocco, chiederà molto probabilmente alla fine del dibattimento la pena dell’ergastolo, con il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione. A tutelare la famiglia di Francesca l’avvocato Gianfranco Piscitelli, difensore del fratello minore Andrea, parte civile nel procedimento. I legali Roberto Pusceddu, Elisabetta Magrini e Pamela Piras saranno invece presenti per le zie di Francesca. Un delitto che ha particolarmente colpito non solo la Sardegna ma tutta Italia per l’efferatezza e i tentativi con cui Sollai ha provato a negare fino all’ inevitabile confessione.