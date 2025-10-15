Pirri sott’acqua, ancora una volta il maltempo fa paura: tombini in tilt, strade come fiumi in piena e case allagate. Intanto “permangono ancora condizioni di elevata criticità – la seconda ondata di pioggia è stata di 16 mm in 13 minuti – valori da alluvione lampo” spiega Mura.

Immagini che parlano da sole quelle che raccontano cosa la forza della natura è capace di fare: pochi minuti di pioggia e dal cielo cadono grosse quantità di acqua che generalmente si raccolgono in un arco di tempo ben più lungo.

L’allerta era già stata preannunciata da ieri ma, durante le prime fasi della perturbazione, è stata consolidata: una vera bomba d’acqua, una alluvione lampo che non ha evitato gli allagamenti già ampiamente vissuti in passato. Non una novità, insomma, quella di vedere via Italia, soprattutto, sott’acqua, ma innanzi a fenomeni così violenti poco c’è da fare. Ora inizia la conta dei danni: macchine e case allagate e la paura che possa ripetersi, ancora un’altra volta, rimane tra i residenti di Pirri.