Terribile aggressione familiare a Grignasco, in provincia di Novara. Un ragazzo di 24 anni ha accoltellato nel sonno il padre che riposava sul divano nella notte fra domenica e lunedì. Miracolosamente, l’uomo è riuscito a scappare e a salvarsi, nonostante le diverse ferite anche al volto.

È arrivato all’ospedale di Borgomanero e i medici hanno poi fatto scattare l’allarme. I carabinieri sono riuscito a bloccare il ragazzo, che come raccontato anche dalla compagna del padre, lo aveva appunto aggredito in piena notte. Il 24enne è stato fermato proprio mentre faceva rientro a casa.

Si trova attualmente nel carcere di Novara con l’accusa di tentato omicidio.