Buone notizie per i residenti di Pirri: tra fine maggio e inizio giugno partiranno i lavori per la ristrutturazione della sede della guardia medica di via Santa Maria Chiara, chiusa da circa due anni per problemi strutturali. A confermare l’avvio degli interventi è il consigliere comunale Edoardo Tocco, che già nei mesi scorsi aveva presentato un’interrogazione per sollecitare un intervento dell’amministrazione. La struttura, dichiarata inagibile, aveva costretto la popolazione – in particolare anziani e fragili – a spostarsi fino a via Romagna per ricevere assistenza sanitaria. Ora, grazie allo stanziamento dei fondi per il rifacimento della struttura, si avvia finalmente la fase operativa. La Asl ha già deliberato un progetto esecutivo per il ripristino dello stabile e il reinsediamento del servizio di guardia medica. L’assessora Puddu ha ribadito l’impegno del Comune nel mantenere un dialogo costante con la Asl per garantire ai cittadini un accesso equo e vicino ai servizi sanitari. Una svolta attesa da tempo che restituisce alla comunità un presidio fondamentale per la salute.