Brutta avventura questo pomeriggio per turista di 60 anni rimasta bloccata in un’area impervia tra le pareti rocciose del Monte Arcuentu ad Arbus. Sul posto sono intervenuti gli specialisti speleo alpino fluviali inviati dalla sede centrale del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari, la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Sanluri e l’elicottero dei Vigili del fuoco “Drago 148” del Reparto Volo Sardegna, decollato da Alghero, attivato attraverso la Direzione Regionale per i Vigili del fuoco della Sardegna.

La donna è stata localizata e raggiunta per poi essere elitrasportata in zona sicura in buono stato di salute.