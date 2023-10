Pirri, paura in via Salvo D’Acquisto per un falso allarme rapina tra le Poste e la banca

Falso allarme per una rapina alle Poste di Pirri, a pochi Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia ma, dopo attente verifiche, è emerso che si è trattato di un errore. Qualcuno, per sbaglio, ha fatto scattare la procedura che prevede l’intervento delle forze dell’ordine tra via Salvo D’Acquisto e via Corridoni. Nei gruppi social di Pirri c’è chi ha addirittura parlato di una rapina, o alle Poste o al vicina banca, addirittura con ostaggi.

Alla fine, però, tutto si è rivelato un bluff e la situazione è tornata alla normalità.