Pirri, nuove opportunità formative gratuite per giovani e adulti disoccupati. La Municipalità di Pirri promuove dei nuovi corsi di formazione gratuiti rivolti a giovani e adulti disoccupati, organizzati dall’agenzia formativa MCG soc. coop. all’interno del Programma Gol, a sostegno occupazione nell’ambito del PNRR, promosso dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato del Lavoro.

L’iniziativa informativa, realizzata in collaborazione tra MCG e CEMEA, sarà svolta mercoledì 15 aprile presso il Centro culturale la Vetreria, nella sala Corte Portico a partire dalle ore 17,30.

“Grazie al Programma GOL anche i nostri cittadini ancora ai margini del mercato del lavoro potranno usufruire di iniziative di accompagnamento al lavoro. Il nostro sguardo si rivolge, in particolare, ai giovani della nostra comunità che sono per noi una risorsa importante. Il problema della disoccupazione è una sfida per noi centrale” ha commentato la presidente, Maria Laura Manca, “Siamo molto orgogliosi di portare avanti questo tipo di iniziative anche nel nostro territorio e ringrazio la cooperativa MCG per aver scelto Pirri come luogo adatto dove svolgere i suoi corsi di formazione, assolutamente gratuiti. Visti gli alti tassi di dispersione scolastica di disoccupazione e inoccupazione giovanile, questo rappresenta uno strumento fondamentale per cambiare questo trend negativo e il fatto che si tratti di corsi gratuiti è perfettamente in linea con la nostra politica orientata all’inclusione. Invito quindi i cittadini a partecipare all’incontro”.

Durante la presentazione sarà esposto il catalogo dei corsi finanziati dal programma Garanzia occupabilità lavoratori, rivolti a disoccupati in età lavorativa iscritti al Centro per l’impiego con l’obiettivo di offrire opportunità per la realizzazione di impresa.

In particolare, in collaborazione con CEMEA, sono previsti corsi per Ceramista, Operatore ai servizi all’infanzia e Animatore sociale. L’incontro sarà un’occasione per conoscere ulteriori iniziative, interessanti per la popolazione, portate avanti dalla cooperativa che, da trentasei anni, è impegnata nella formazione professionale di soggetti svantaggiati e deboli, quali giovani, disoccupati, inoccupati, donne, disabili, immigrati con lo scopo di fornire loro dei supporti in ambito formativo, occupazionale e sociale.

I corsi finanziati da Garanzia occupabilità lavoratori sono gratuiti per gli allievi che avranno diritto ad una indennità di frequenza di € 3,50 l’ora. Inoltre, i corsi sono validi ai fini del SFL.