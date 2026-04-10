Serramanna, la Croce Verde chiede aiuto per acquistare una nuova ambulanza e il paese si mobilita: boom di donazioni. Il mezzo vecchio era stato travolto da un tir e ne serve uno nuovo. “Restituiremo con il nostro impegno verso chi ha bisogno di noi”. I volontari oggi e domani sono impegnati nella raccolta fondi per sostituire il mezzo inutilizzabile, “abbiamo anche un’altra ambulanza, se dovesse fare guasto, però, non potremmo essere operativi”. Parte allora la ricerca di fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo e i cittadini non si tirano indietro: “Ne stiamo ricevendo tanti” spiegano alcuni di loro. Un servizio importante e molto utilizzato dalla comunità non solo di Serramanna, i volontari si prodigano nelle emergenze e nel trasporto di pazienti in ospedale anche solo per una visita medica. Offrono assistenza sempre con gentilezza e un sorriso che scalda il cuore di chi non sta bene e sono ben voluti e stimati da tutti.

A luglio scorso l’ambulanza era stata investita da un tir: miracolosamente illesi tutti i volontari a bordo. Gravi danni al mezzo, però, e già allora le probabilità che il mezzo non fosse più idoneo erano alte.

Si trovavano fuori paese per prestare servizio, fortunatamente i volontari sull’ambulanza non hanno riportato danni “e di questo dobbiamo essere contenti”, aveva espresso l’associazione.

La Croce Verde ha spesso visto impegnate tutt’e due le ambulanze in contemporanea e ciò ha permesso di soddisfare moltissime richieste dei concittadini, in seguito a questo incidente purtroppo l’operatività è stata gravemente limitata.

Il buon cuore, però, farà come sempre la differenza con le donazioni per l’acquisto del nuovo mezzo.