Strade ridotte a una gruviera e disagi quotidiani per residenti e automobilisti a Pirri. Buche, dissesti e interventi tampone che non bastano a garantire sicurezza e decoro: la rabbia cresce tra i cittadini. A sollevare la situazione è Gianluca, che denuncia: “Ci sono strade come via Santa Maria Chiara, via Balilla, via Su Planu, che sono in condizioni pietose. Qualche mese fa, tramite i social, l’ex sindaco Truzzu e l’attuale sindaco Zedda avevano riferito che ci sarebbero stati dei lavori da fare e che non aveva senso asfaltare per poi ribucare nuovamente la strada. Capisco che l’intento è nobile, ma nel frattempo le strade sono disastrate. In via Santa Maria Chiara hanno messo i triangoli per terra un po’ come è avvenuto a Monserrato: il pensiero sembra ‘la strada è dissestata, andate piano, rimarrà così finché non si sa’”. “Non mi sembra giusto per tutte le tasse che ci tolgono dallo stipendio e che oltretutto paghiamo, come per esempio il bollo. Spero magari in una risoluzione di questi problemi con una certa urgenza. La richiesta è chiara: servono interventi rapidi e concreti, prima che le strade di Pirri diventino sempre di più impraticabili.