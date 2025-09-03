I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento portuale, sono intervenuti all’interno dei giardini pubblici di viale Regina Elena per la messa in sicurezza e rimozione di un grosso ramo staccatosi da uno degli alberi presenti all’interno del parco.
Fortunatamente nella caduta il ramo non ha coinvolto nessuna delle persone che transitavano in quel momento ma ha danneggiato una struttura della recinzione.
I Vigili del fuoco hanno provveduto al taglio del grosso ramo ed al ripristino della sicurezza all’interno del parco che è stato temporaneamente chiuso nella parte interessata dall’intervento sino a fine operazioni.