La sorella Francesca Conti: “Ho già parlato con i medici che ora lo hanno in cura, domani inizieranno le valutazioni, oggi rimarrà a riposo anche per ambientarsi nella nuova clinica. Ringrazio tutti quanti per la vicinanza che ci è stata mostrata”.

Ora inizia un nuovo capitolo per Massimo Conti, quello dell’intervento chirurgico e poi la riabilitazione per riprendere in mano la sua vita.

Selargius, Massimo Conti è a Padova: raggiunto, finalmente, il nosocomio oltre mare per l’intervento salvavita, l’uomo 50enne è stato elitrasportato oggi.Fine dell’odissea per Conti, colto da malore in strada lo scorso giugno: un arresto cardiaco e il ricovero in ospedale durante il quale gli è stata effettuata la tracheostomia. Una pratica sanitaria che, generalmente, non crea conseguenze ma che per Conti rischiava di diventare fatale: una grave lacerazione, infatti, tra esofago e trachea è stata evidenziata dai medici del Mater Olbia dove era stato trasferito per la riabilitazione. In seguito il trasferimento alla clinica chirurgica di Sassari che, in accordo con il team di Padova, ha deciso per l’intervento chirurgico nella penisola. Impossibile, infatti, risolvere il problema sanitario di Conti in Sardegna ma la partenza, sebbene urgente, è stata rinviata per cause non dipendenti dai medici, sino al 1° settembre, slittata poi a oggi.