Pirri, macchine in sosta selvaggia e bus incastrati nelle strade, la scena si ripete ancora una volta: rallentamenti causati dell’impossibilità di transito del mezzo pesante, l’ultimo episodio segnalato risale a oggi che, per fortuna, si è risolto in pochi minuti.

Non una novità per i bus della linea 1 che devono effettuare la svolta da via Murat: veicoli parcheggiati proprio all’incrocio, dove è vietato, impediscono il passaggio e, di conseguenza, il pullman rimane bloccato, in mezzo alla strada, creando disagi anche agli automobilisti di via Poerio. Una sosta che interrompe il servizio pubblico, insomma, un modus operandi che con prepotenza si ripresenta pressoché ogni giorno e che, pare, sia impossibile da estirpare. Le proteste a riguardo non mancano: dai cittadini agli automobilisti che devono rimanere in coda aspettando i “comodi” di chi, non trovando un parcheggio disponibile, lascia in sosta la vettura anche all’angolo della strada dove devono svoltare i mezzi pubblici.