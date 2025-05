Catena di solidarietà per comprare una carrozzina a Maurizio Corona: a disposizione della raccolta anche maglie e gadget direttamente dal Cagliari Calcio. Un evento dedicato interamente a Maurizio, di Cagliari, che ha chiesto aiuto per poter raccogliere i fondi al fine di comprare un mezzo che gli permetta di poter svolgere una vita “normale” . Infatti da oltre 10 anni non ha potuto affrontare diverse cure perché impossibilitato a spostarsi non avendo un mezzo attrezzato per la sua invalidità e per poter avere la sua piccola autonomia. Costretto sulla sedia a rotelle a causa della distrofia muscolare, una grave forma di malattia riscontrata a 22 anni, la quale è sempre più avanzata e degenerata e Maurizio a 58 anni chiede solo un piccolo diritto.

L’evento il 7 di giugno presso la Pizzeria “ Vai che c’è ne di più “ di Quartu S. Elena a Quartello e potranno partecipare tutti prenotando al numero 328 342 0754verranno fatti dei menù a 20 euro per adulti e 15 euro per bambini e andranno rispettivamente 5 e 2 euro per Maurizio. Sarà un evento normale con una sfilata di moda, artisti, cantanti, balli e spettacolo, “perché ritengo che per Maurizio debba essere tutto normale e non debba sentirsi in debito e in disagio con nessuno” spiegano gli organizzatori.

“Faremo inoltre una lotteria e abbiamo tante aziende, imprese e persone sensibili che ci hanno messo a disposizione tanti omaggi, il primo premio è la maglia della stagione del Cagliari del ritorno in Serie A firmata da Luvumbo, insieme ad un’altra maglietta e dei gadget messi a disposizione dal Cagliari Calcio, ci saranno poi altri premi come un soggiorno per un BB con vasca jacuzzi in camera, due revisioni auto, una tela di gigi Riva, delle bottiglie di vino, un buono per ristorante, degli aperitivi, un gioiello, una articolo floreale, un cesto, delle magliette, degli aperitivi, un pranzo per due persone, un bouquet, un premio”. Tra i premi anche un corso personalizzato di difesa personale per due donne offerto dal Maestro Pandolfi.

“L’evento si chiama “IO PER MAURIZIO “ e ovviamente quel io rappresenta ognuno che con un piccolo gesto può aiutare Maurizio in diversi modi”.

A presentare sarà’ il Maestro Pandolfi e durante la serata ci sarà anche un piccolo momento nel ricordo di Antonello Lai che circa 15 mesi fa’ aveva fatto un appello per aiutare aiutare Maurizio Corona “e speriamo che il piccolo gesto di aiuto arrivi proprio da tutti”.