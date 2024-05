Pirri, la nuova sfida di Maria Laura Manca: “più servizi e democrazia partecipata per rilanciare la Municipalità e i suoi quarteri”. “Stamane assieme al candidato Sindaco Massimo Zedda per il Centrosinistra e la sua Coalizione per le amministrative di Cagliari è stata presentata ufficialmente anche la candidatura alla Presidenza della Municipalità Maria Laura Manca e la coalizione a suo sostegno. Per chi risiede a Pirri infatti l’8/9 giugno avrà 3 schede, una per le europee, una per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e una terza per l’elezione del Presidente e del rispettivo Consiglio. A suo sostegno sono presenti in coalizione 6 sigle, PARTITO DEMOCRATICO, SINISTRA FUTURA, ORIZZONTE COMUNE, PROGRESSISTI con MASSIMO ZEDDA, ALLEANZA VERDI SINISTRA, CAGLIARI EUROPEA. “L’evento si è tenuto nel Parco “ex vetreria” dell’abitato di Pirri (Municipalità). Si tratta di un parco che la cittadinanza di Pirri, scelto come simbolo per questa apertura di campagna dove la cittadinanza ha voluto e difeso con battaglie talvolta anche aspre (anni 70 e 80) con occupazione simbolica e catene umane per impedire che la ex area della vetreria e adiacente distilleria venissero utilizzate come autoparco della nettezza urbana. Spazi sui quali successivamente è stato impedito che venissero utilizzati come aree di sviluppo abitativo. Il fatto che oggi il candidato sindaco Zedda abbia deciso condividere la partenza della compagna elettorale e quindi di iniziare la campagna elettorale in questi spazi di Pirri ci riempie di orgoglio .

“È un riconoscimento della valore e del lavoro che la Municipalità ha svoto in questi anni ed è un messaggio e auspicio di futura collaborazione paritaria tra il Comune di Cagliari e la Municipalità di Pirri. Forte della sua attribuzione di “Municipalità”, unica della città di Cagliari, Pirri chiediamo di più: più deleghe, più poteri decisionali, più servizi, che riconosce alla comunità pirrese”, spiega la candidata alle prossime elezioni comunali di Cagliari dell’8 e 9 giugno, “una peculiarità propria e un forte senso d’identità collettiva, storica e culturale. Le priorità del programma sono molteplici: si va dal completamento delle opere di mitigazione idrogeologica della Municipalità e del Terzo lotto di Baracca Manna, con interventi volti a ridurre l’impatto dei lavori sulla cittadinanza e sui commercianti e imprese, alla riqualificazione del cimitero. Dalla rigenerazione urbana per i sette quartieri della Municipalità sia in termini di fruizione, servizi, problematiche sociali e viabilità alla valorizzazione dell’Ex Vetreria e Distilleria nel ruolo di centro socio-culturale con attenzione agli anziani e giovani. Al centro, il potenziamento degli uffici della Municipalità di Pirri per migliorare la gestione delle varie deleghe e le criticità territoriali, la sperimentazione di un bilancio partecipato, il rafforzamento dei servizi di sportello con accesso semplificato anche in termini di maggiore dotazione organica; e poi il potenziamento dei servizi digitali alla cittadinanza, una semplificazione burocratica e amministrativa per rendere tutto più snello, il rafforzamento dei servizi essenziali nei quartieri di Barracca Manna, Is Corrias, Santa Teresa e Monreale. Infine la piena attuazione dello statuto e del Regolamento della Municipalità e delle funzioni delegate e con l’implementazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata, dei servizi di prossimità e delle infrastrutture. Rafforzando la Municipalità, potenziandone gli uffici, si possono finalmente risolvere criticità territoriali che sembravano croniche”, conclude la candidata alla presidenza della Municipalità Maria Laura Manca.