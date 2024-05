Cagliari, in coma farmacologico il 54enne travolto sulle strisce: il guidatore nei guai

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si trova ricoverato nel reparto della Rianimazione del Brotzu, in coma farmacologico, Ivo Puddu, il 54enne di Assemini travolto verso le cinque del mattino mentre stava attraversando sulle strisce in viale Monastir dall’Audi guidata da un trentasettenne di Cagliari. Stando a quanto emerge dai rilievi svolti dalla polizia Locale, il guidatore si è allontanato senza prestare soccorso immediato al pedone, presentandosi poi in caserma e ammettendo le proprie responsabilità. Le indagini vanno avanti per capire se dentro l’auto ci fossero anche altre persone. Tutta la parte anteriore è distrutta, soprattutto il parabrezza, a causa dell’impatto del cinquantaquattrenne. Impossibile, quindi, che chi era al volante non si fosse reso conto di nulla.

L’Audi è stata sequestrata e per il guidatore scatterà la denuncia all’autorità giudiziaria. Sui social, intanto, gli amici e i conoscenti del ferito pregano per lui.