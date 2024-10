Pirri, la Municipalità festeggia i suoi nonni: “Presto avranno un centro sociale e culturale tutto per loro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pirri, la Municipalità festeggia i suoi nonni. Una mattinata di festa all’ex Vetreria dedicata agli anziani che sono diventati per un giorno i protagonisti.

“Abbiamo voluto con questa giornata”, spiega Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità, “dare rilevanza alla giornata mondiale dedicata ai nonni in una cornice gioiosa, con il desiderio di affrontare il tema importantissimo del loro ruolo all’interno della nostra società, dove troppo spesso si sostituiscono al welfare. Si parla di famiglia, si accusano i giovani di non fare bambini, ma sono i nonni di fatto ad assumersi l’onere di aiutare i propri figli nella cura dei nipoti. E questo non è accettabile”.

L’evento è stato promosso con la collaborazione dell’Associazione Fiocco Bianco d’Argento che da anni si occupa di coinvolgere gli anziani in numerose attività e ha previsto letture, racconti e musica.

“Quello di questa mattina è stato un piccolo gesto” conclude la Presidente Manca, “anche per parlare del tema della solitudine e della mancanza di spazi di socialità dedicati ai nostri anziani. Per questa ragione abbiamo messo come prioritario nel nostro programma politico la creazione a Pirri finalmente di un centro sociale e culturale dedicato anche agli anziani. Ringrazio la Presidente della Associazione Fiocco Bianco d’Argento, l’Associazione La Misericordia e il maestro Angelo Pinna e alla poetessa Giuliana Barzella per aver reso possibile questa bella iniziativa”.