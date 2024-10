Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scomparsa la guida a 4 zampe del Cammino Minerario di Santa Barbara: mobilitazione per cercare il cane che accompagnava i pellegrini durante i loro viaggi. Manca da lunedì, ultimo avvistamento presso Masua: Macchia, malato di leishmaniosi, deve assumere una terapia quotidiana. Ben voluto da tutti, il cane di quartiere aveva premura di scortare chi compie il cammino immerso nella natura per poi far rientro sempre alla base accompagnato dai pellegrini. “Macchia ha i contatti sul collare oppure potete contattare noi” comunicano i responsabili del Cammino. Qualche giorno fa è stato anche chiesto l’ausilio di un drone termico, al fine di escludere che il cane si fosse sentito male durante il tragitto. Non solo: si pensa che qualcuno, immaginando che fosse un cane abbandonato, lo abbia preso, ma così non è poiché ha il collare con tutti i contatti a cui potersi rivolgere in caso di necessità. Un aiuto e una presenza stabile quello della guida speciale che, con la sua gentilezza e dolcezza, ha conquistato l’affetto di tutti coloro che, ora, si prodigano per rintracciare il cane.