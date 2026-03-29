Pirri, in via Balilla una maxi voragine di 64 centimetri di profondità: automobilisti in rivolta, “il punto è transennato da oltre una settimana”.

Grande e profonda, la buca è diventato un contenitore di rifiuti e, nonostante le segnalazioni alle istituzioni di competenza, non è ancora stata riparata. Solo recintata, come dimostrano le immagini, per avvertire del pericolo proprio in mezzo alla carreggiata all’altezza del civico 70.

“Bisogna aggirare l’ostacolo per passare e sperare che non ci siano macchine parcheggiate male” spiega un cittadino a Casteddu Online che, oggi, ha misurato la profondità del cedimento stradale per rendere meglio l’idea del pericolo.

“Ciò che fa rabbia è che, nonostante sia stata transennata giorni fa, ancora è così, aperta, senza essere messa in sicurezza. Quanto ci vuole? Non è il classico buco, chiunque potrebbe finirci dentro e farsi seriamente male”.