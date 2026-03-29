Cagliari, Piazza Yenne tra risse, furti e molestatori: la piazza del “Crimine” si è trasferita dal Carmine a due passi dalle vie dello shopping. Sono i cittadini a segnalare quanto accade, raccontando fatti e dettagli che destano preoccupazione: dal molestatore seriale che si aggira fuori da un supermercato e, spesso, urla proprio in mezzo alla piazza, a chi vuole con insistenza qualche moneta. Ieri l’imprenditore Andrea Zucca è stato preso a calci e pugni, ora è ricoverato in ospedale in attesa di essere operato, qualche giorno fa una signora di 70 anni “è stata presa a parole brutte” da un uomo ben noto alle forze dell’ordine e oggi un altro fatto: “Stamattina sono stato avvicinato con insistenza da due stranieri, quasi mi hanno messo le mani in tasca per dargli soldi. Basta, non c’è la facciamo più”.