Cagliari, Piazza Yenne tra risse, furti e molestatori: la piazza del “Crimine” si è trasferita dal Carmine a due passi dalle vie dello shopping. Sono i cittadini a segnalare quanto accade, raccontando fatti e dettagli che destano preoccupazione: dal molestatore seriale che si aggira fuori da un supermercato e, spesso, urla proprio in mezzo alla piazza, a chi vuole con insistenza qualche moneta. Ieri l’imprenditore Andrea Zucca è stato preso a calci e pugni, ora è ricoverato in ospedale in attesa di essere operato, qualche giorno fa una signora di 70 anni “è stata presa a parole brutte” da un uomo ben noto alle forze dell’ordine e oggi un altro fatto: “Stamattina sono stato avvicinato con insistenza da due stranieri, quasi mi hanno messo le mani in tasca per dargli soldi. Basta, non c’è la facciamo più”.

Un grido d’allarme che da tempo si espande da tutto il centro storico della città: immagini e video raccolti da residenti e avventori sono tra le mani di Adolfo Costa, presidente del comitato residenti di Stampace, che chiede un incontro con la Prefetta. “Abbiamo bisogno di tutele, non di proclami – ha espresso Costa a Casteddu Online – la situazione da grave è divenuta gravissima”.