In viale Monastir un murale dedicato a Mulinu Becciu: attraverso la street art, un omaggio al quartiere di Cagliari.

Artisti al lavoro, presto sarà ultimato, “ancora un paio di accorgimenti e sarà concluso”.

L’opera richiama un noto marchio famoso in tutta Italia che, attraverso brioche e biscotti, racconta il sapore di casa e famiglia, e non è stato scelto per caso: non solo il nome è simile, bensì il messaggio che si vuole esprimere è pressoché lo stesso. Un quartiere dove tutti si conoscono, sono amici e possono contare l’uno sull’altro, come in una famiglia. La grande casa di Mulinu Becciu, insomma, che si snoda tra tanti palazzi e strade, che è riuscita a regalare colore a una parete abbandonata tra il trafficato viale Monastir, attraverso il murale dedicato al quartiere.