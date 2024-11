Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pirri – Imminente il restauro della statua deturpata dai vandali: diverse settimane di lavoro per rimuovere la vernice che ha permeato fortemente gli strati superficiali dell’opera.

Sfregiato nell’estate del 2020, il monumento ai caduti, situato in piazza Italia, è pronto per il restyling. Domani mattina verranno depositate le corone in piazza Italia e al Cimitero per la commemorazione dei defunti in guerra: ogni anno si ricorda il sacrificio di uomini e donne che hanno lottato per la patria, anche sino alla morte. Quattro anni fa, però, lo scempio, lo sfregio con la vernice rossa, che ha deturpato gravemente la statua. “A seguito di nostra segnalazione, gli uffici del Comune e l’impresa specializzata ha effettuato un sopralluogo per verificare i danni e intervenire sul monumento celebrativo imbrattato a seguito degli atti vandalici che hanno deturpato l’opera d’arte” ha spiegato la presidente della Municipalità Maria Laura Manca.

Purtroppo la vernice rossa presente sulla superficie ha permeato fortemente gli strati superficiali della statua e necessita di un intervento delicato e importante perché l’opera non venga compromessa.

Alla rimozione della vernice e del colore infiltrato seguirà la pulizia completa. Ed occorreranno diverse settimane di lavoro.

“Poiché per poter effettuare le lavorazioni potrebbe essere necessario rimuovere la statua, su possibile accordo con la sovrintendenza, si è deciso di intervenire appena dopo questi giorni commemorazione.

L’auspicio è che questi atti vandalici non si ripetano più”.