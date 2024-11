Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uta, sos dopo l’incidente: “Qualcuno mi ha distrutto l’auto, ripreso da 5 telecamere: ti fai vivo o scatta la denuncia?” L’appello della nostra lettrice Erika: auto distrutta in strada questa mattina, il pirata della strada non si è fermato. Ed ecco l’ultimatum: o ti presenti da solo, o parte la denuncia ai carabinieri: “Mi servirebbe il vostro aiuto per rintracciare la persona che questa mattina a Uta tra le 10.30 e 11. Mi ha danneggiato l’auto fuggendo e facendo suonare l’antifurto. Ho la dashcam sull’auto e poco più avanti della strada, circa 40 metri ci sono 5 telecamere che riprendono da ogni angolo l’uscita della strada, poiché si tratta di un incrocio particolare. Vorrei evitare la denuncia dei carabinieri che tra i filmati si viene a sapere chi è, e per fare un favore personale a questa persona, aspetto che mi contatti via mail, altrimenti entro le 24 mi recherò in caserma”, promette Erika. La email di riferimento è [email protected].