Pirri, grossi ratti in via del Lentisco: “Ecco in che situazione siamo”

Immagini inequivocabili per un degrado che non è consono con la vita cittadina: immondizia e tanti topi che corrono indisturbati anche innanzi alle persone. La segnalazione giunge da un residente del luogo che riprende l’allegra combricola dei roditori in cerca di cibo. “Per essere in questa situazione preferivo di gran lunga i cassonetti” spiega un cittadino, “ormai siamo scoraggiati dallo schifo” afferma un altro. Una speranza, ossia quella che l’area venga bonificata per evitare conseguenze dal punto di vista igienico sanitario.