Da Cagliari all’Arabia Saudita, lo chef pluripremiato Giorgio Diana con “Dinner Incredible”

Porta il meglio della cucina italiana nel mondo e ora è in procinto di affrontare una nuova avventura: nato a Cagliari, classe 1982 e cresciuto a Monaco di Baviera, chef Diana ha un anima cosmopolita, uno spirito avventuriero e una grande curiosità per le diverse tipologie di cucina ma soprattutto sulle diverse tradizioni e culture mondiali. Da Hong Kong alla Crimea ha toccato le cucine di tutto il mondo, lavorando insieme ai più grandi. Inserito per ben due volte di seguito nella classifica The Best Chef Awards, che comprende i 300 migliori chef del mondo e che conta pochi chef italiani, per 3 anni consecutivi è stato premiato come miglior Head Chef 2019 dell’intero continente africano.

“With love and passion” è sempre stato il suo modo di pensare. Nel 2020 nasce il progetto Dinner Incredible, composto da un team di 12 chef di fama mondiale che insieme intendono visitare ogni angolo del pianeta per portare pace e amore e per scoprire nuovi ingredienti, supportando cosi i piccoli produttori e la sostenibilità del territorio.

“Play global, eat local” è il motto di Dinner Incredible che non è una competizione tra chef, bensi uno scambio culturale tra colleghi che unisce religioni, tradizioni, colori di pelle e culture diverse, tutte nella stessa cucina mettendo insieme un menu di 12 portate usando solamente prodotti tipici e di stagione.

“Food connecting People” è un messaggio di pura passione, armonia e collaborazione tra popoli diversi, cancellando ogni forma di guerra e razzismo presenti al giorno d’oggi.

Dopo la famosissima edizione di Bangkok nel 2021 per poi continuare in Italia nel 2022, l’evento ora si sposta per la terza edizione nel Medio Oriente, precisamente in Arabia Saudita.

Ecco gli chef coinvolti in questa incredibile avventura: Giorgio Diana, Ceo and founder of Dinner Incredible e num 28 nella prestigiosa guida 50 top Italy 2023 e numero 217 nei “The Nest Chef Awards” del 2019. Manoella Buffara, brasiliana, best female chef in latin America premiata nel 2022 by the world 50 best e numero 48 nei The Best Chef Awards 2023. Jacob Jan Boerma, lo chef olandese premiato in passato con 3 stelle Michelin al suo ristorante De Leest, ora consulente per ben 7 ristoranti tutti stellati in giro per il mondo.

Massimiliano Sena, italiano in Svizzera che manda avanti il famosissimo hotel Four Season di Ginevra e che ha portato a casa la stella michelin con il ristorante italiano “il Lago”.

Giovanni Solofra, lo chef 2 stelle michelin in Paestum con il suo iconico ristorante 3 Olivi e nuovo candidato per i The Best Chef Awards top 100 del 2023, Bruno Menard, il fondatore della Bocuse d’Or in Singapore, 3 stelle michelin vinte in un colpo solo a Tokio con il famoso ristorante L’Osier nel 2008, proprio nella prima edizione della guida e per concludere Mr Philippe Briand, sindaco della città francese Saint Cyr Sur Loire nominò una strada nella zona nuova della città con il nome di Rue Bruno Menard. Augustin Balbi, argentino, fondatore del ristorante Andò di Hong-Kong, 1 stella michelin, numero 61 by the world 50 best 2023 e numero 61 nei The Best Chef Awards 2023, Ekaterina Alehina, una guerriera nata, vince prima di tutto la guerra contro il cancro all età di 30 anni per poi essere premiata come prima donna chef in Russia a vincere la stella michelin piu’ una stella verde nel 2023 con il suo ristorante “Biologie” a Mosca.

Mario Gamba, italiano e residente a Monaco di Baviera da oltre 30 anni, cresciuto con il famosissimo Chef Heinz Winkler -purtroppo venuto a mancare circa un anno fa – ai tempi riuscì a prendere 2 stelle a Mallorca al ristorante Tristan, oggi ambasciatore della cucina italiana in Bavaria e portatore della stella michelin in Germania dal 1994 ad oggi con il suo noto ristorante “Acquerello”.

Noda Kotaro, Giapponese di origini ma con il cuore italiano visto la sua esperienza culinaria iniziata in italia a Roma nel lontano 1999. Vincitore della stella michelin a Tokio dal 2021 con il suo ristorante FARO e vincitore della stella verde dal 2022. Fatmata Binta, di origini ghanese, vincitrice del premio nobel nel 2022 by the Basque culinary prize e fondatrice del progetto Dine-om-a-mat. Nel 2021 viene premiata dalla the best chef awards come best Rising Star chef.

Daniele Chiari, chef Romano che dal 2017 è il direttore culinario della Royal protocol KSA, organizzatore dei catering del governo Saudita, dalla Arab League, e di tutti i capi di stato in visita nel paese. Daniele è oggi, ambasciatore della cucina Italiana in Arabia Saudita con la Scuola Alma, Barilla e Euro Toque Italia e nonché partner di dinner incredible ksa edition. Per concludere, è membro del club des chefs des chefs, il famoso gruppo di chefs dei governi mondiali, rappresentando la Royal Protocol Saudita nel mondo.

Grazie alla collaborazione In Arabia Saudita proprio con Daniele Chiari e la Royal Protocol KSA, gli chef avranno un tour organizzato dal governo, dove scopriranno le origini e tradizioni della cucina saudita, dalla produzione dei datteri alla coltivazione di verdure passando per le fabbriche di latte di cammello ed infine dovranno interpretare un tipico piatto saudita a modo loro, creando cosi un menù da 12 portate per 140 persone circa suddivisi in 2 eventi.

Ad aprire le danze vi sara’ chef Bruno Menard, che interpreterà il Masabeeb con dei condimenti tutti da scoprire e l’aggiunta di caviale di Storione, prodotto nella città saudita di Dammam.

Proseguirà Manu Buffara con la sua insalata di frutta stagionale, yogurt secco ed una melassa di datteri del deserto.

La variazione di melanzane affumicate, topinambur e macadamia verrà creata e sviluppata dallo chef Jacob jan, noto per la sua passione sui vegetali.

Chef Solofra invece combinerà il tartufo bianco del deserto Saudita con del pollo e dei funghi misti.

Il programma avrà inizio il 22 novembre con un viaggio culturale nella città per visitare i musei e le zone storiche di Riad. Il giorno dopo sarà dedicato alle fattorie nel deserto per quanto riguarda la mattina, mentre la sera chef Giorgio parteciperà alla giornata della cucina Italiana, organizzata dalla Scuola Alma, Sitaf fornitore ufficiale dei due eventi, la Royal protocol e con la partecipazione del Presidente Euro Toque, Enrico Derflingher, insieme agli chef Giorgio Diana, Daniele Chiari, Carlo Ricci (Alma) e Luca Costantini del ristorante Ritz Carlton, dove avverrà l’evento.

Il 25 ci sara’ il primo evento per 70 persone: verranno sistemati dei tavoli nel bel mezzo del deserto, proprio di spalle alle famosissime roccie rosse, giocando con le luci si darà vita a una atmosfera veramente suggestiva.

Le cucine verranno collocate sui dei container portatili che, uno affianco all’altro, costituiranno uno spazio di120 mq dove i maestri potranno cosi lavorare sui loro piatti.

Alla fine della cena non potrà mancare l’esperienza notturna nel deserto dove i cuochi verranno invitati a scoprire le origini dei beduini, ad ascoltare le loro storie affascinanti ed infine ad assaggiare i loro tea naturali.

Il giorno 26 si terrà l’ultimo evento, si cucinerà all’interno di uno dei storici palazzi Reali per una lista di invitati top vip, Ceo e principi, quindi sarà un appuntamento a porte chiuse.

Durante questi giorni si terranno le riprese per la seconda serie tv, la prima è stata creata nel 2022 da Giorgio Diana e Monica Caradonna, una serie di 4 puntate dove gli chef scoprirono il meglio della Puglia, le tradizioni ed i suoi valori. La seconda serie sarà diversa, Giorgio Diana in collaborazione con il team di We Are Factory ed MBC coinvolgerà tutto il mondo saudita, documentando la vita nel deserto e la sopravvivenza dei prodotti ad altissime temperature per poi scoprire la cultura araba.

Nel 2024 Dinner Incredible crescerà ed avrà ben 3 appuntamenti culinari.

A giugno 2024 ci sarà il Sardegna tour dove gli chef visiteranno i punti chiave dell’isola, dai nuraghi alle dune di sabbia, dalle grotte di Nettuno all’isola di Caprera per poi visitare tantissimi produttori locali.