Il FIP PLATINUM Sardegna al femminile è di Patty Llaguno e la ‘lejenda’ Lucia Sainz, ex numero uno al mondo e ferocemente convinta – lo dice il suo attuale livello di gioco – di poter andare oltre l’attuale 15° posto del ranking FIP. I 200 punti del torneo vinto al Tc Cagliari in due set contro la giocatrice italiana Carolina Orsi e la sua compagna, la spagnola Carla Mesa Salazar in due set (6-4, 6-2) le varrà sicuramente un gran salto in avanti. Il rendimento al Fip Platinum Sardegna della coppia Sainz-Llaguno ha sfiorato la perfezione, al punto da guadagnarsi un azzeccato soprannome: ‘la Pala Meccanica’, per la precisione di gioco e la capacità di ‘erosione’ delle avversarie con la costante e martellante ricerca degli angoli dei vetri laterali in alternanza con palle lente al centro.

Orsi e Mesa hanno disputato una gran bella finale, va detto, forse avrebbero potuto tenerla più in bilico, avendo giocato diversi ‘punti de oro’, ma alla fine il risultato riflette l’andamento del match. Dirà alla fine Lucia Sainz: “È la mia seconda vittoria a Cagliari e anche stavolta il calore del pubblico ci ha dato una spinta in più. Io e Patty ci siamo incontrate al momento giusto, ma un grande ringraziamento va al nostro team che ha fatto un grande lavoro”. Patty e Lucia giocano insieme da poche settimane, ma i risultati sono già in impennata per ‘La Pala Meccanica’. “È bellissimo vincere qui, l’atmosfera è stata fantastica – dice Patty Llaguno –. Questo titolo è molto importante per me: ringrazio il nostro team, gli allenatori Marcela Ferrari e Juanma Rodriguez. Sono grata di aver avuto l’opportunità di giocare con Lucia”.

Marcela Ferrari in questa finale aveva il cuore diviso a metà: da una parte ct azzurro e la sua giocatrice Carolina Orsi che con lei ha vinto l’oro ai Giochi Europei, dall’altra Patty e Lucia, le sue giocatrici in questo torneo. “Una sensazione bellissima avere le mie ragazze in campo per questa finale, mi sono emozionata e neanche poco”, dice Marcela. Carolina Orsi non rinuncia al sorriso e alla gioia di aver giocato una grande finale in mezzo al tutto esaurito del TC Cagliari: “Sono molto soddisfatta, ho giocato la finale del Platinum contro due grandi giocatrici e questo è un grande risultato. Complimenti a Patty e Lucia per la vittoria, noi abbiamo giocato bene, forse avremmo potuto sfruttare meglio qualche occasione ma resta comunque una straordinaria avventura in una città bellissima che ci ha accolto e sostenuto alla grande. Grazie Cagliari!”.