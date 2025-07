È accaduto ieri e a raccontare l’accaduto è proprio una delle donne prese di mira dagli sguardi inopportuni di un uomo: “Alla fermata dell’1 dopo il cimitero, alle ore 8.10, c’era questo essere che, appena sono arrivata, ha iniziato a fissarmi in modo viscido per tutto il tempo. Non ha distolto lo sguardo nemmeno guardandolo male. È arrivata un’altra ragazza, con i pantaloncini corti, e si è messo dietro a lei e l’ha fissata in modo viscido”. L’atteggiamento inopportuno è proseguito all’interno del bus: “Anche la persone intorno si sono accorte che fissava in maniera viscida e insistente”. Una volta scesa dal bus la donna è entrata in un supermercato e l’uomo ha cambiato direzione, “altrimenti avrei chiesto aiuto”. Il fatto è stato raccontato e descritto nei particolari al fine di mettere in guardia più persone possibili da potenziali situazioni di pericolo.