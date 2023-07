Pirri, brucia l’alt degli agenti: centauro senza patente in sella ad uno scooter con targa falsa

Durante il controllo del territorio, nel percorrere la via Santa Maria Chiara, i motociclisti del nucleo pronto intervento notavano un ciclomotore il cui conducente indossava un casco non omologato. Dopo avergli intimato l’alt lo stesso conducente accenna a un tentativo di fuga subito disinnescato dai motociclisti che costringevano lo stesso ad arrestarsi all’altezza del civico 4 della via Santa Maria Chiara. Da ulteriori accertamenti si viene a conoscenza che il ciclomotore era sprovvisto della prescritta copertura assicurativa che la targa non era abbinata allo stesso ciclomotore e che il conducente era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita