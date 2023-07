Terremoto in Comune a Capoterra, il sindaco azzera la giunta: “Scelta dolorosa”

Capoterra – Caos in aula, Garau azzera la giunta e revoca le nomine agli assessori: “Questa non è la fine ma un nuovo inizio” ha comunicato il sindaco. Un consiglio comunale abbastanza animato quello che si è svolto questa mattina. Per la seconda volta è “fallito” il tentativo di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio Stefano Piano che era un punto da discutere inserito nell’ordine del giorno. È stato accordato il rinvio della discussione poiché alcuni gruppi politici, tra i quali il Partito Sardo d’Azione, non erano propensi ad affrontare l’argomento oggi in aula e ciò ha portato il primo cittadino Beniamino Garau a chiedere la parola durante le battute conclusive e ha annunciato: “Quello che è successo oggi in aula mi porta a fare delle scelte dolorose in questa fase di percorso molto impegnativa. Un punto che da troppo tempo viene rinviato e innanzi a questa situazione firmerò la revoca di tutte le nomine degli assessori”.