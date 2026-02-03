Pirri avrà la sua maschera: nominata la classe vincitrice del concorso indetto da Il crogiuolo nell’ambito delle iniziative de Su Carrasciali Pirresu. Si tratta della classe V A della primaria di via Enrico Toti, insegnante Manuela Tatti.

I temi dei bambini erano ricchi di spunti interessanti. In particolare il premio personale verrà assegnato ex equo ai lavori di Noemi Mereu, con la sua maschera del diavolo (super scenografica e simbolo dell’identità di Pirri), e Carlotta Floris, che vede i quartieri (Barracca Manna · Is Campus-Is Corrias · Villa Doloretta · Monreale · San Giuseppe-Santa Teresa-Parteolla · Is Bingias-Terramaini · Monteleone-Santa Rosalia) come sette sorelle.

“L’idea di Carlotta è molto stimolante e creativa, perché ci permetterebbe di lavorare sull’identità del territorio creando una “maschera abitata” che racconta proprio la storia del posto. Allo stesso tempo, il diavolo di Noemi è fondamentale per far riappropriare i bambini delle loro radici culturali” spiegano gli organizzatori.

Il laboratorio offerto da Il crogiuolo per realizzare i progetti vincitori inizierà il 6 febbraio per concludersi entro il 15, giorno della sfilata, prevista alle ore 10.30 con partenza dal parco dell’ Ex Vetreria, a tenerlo sarà Maura Sanna.

Sanna definisce il suo profilo professionale attraverso un equilibrio preciso: la visione spaziale della Scenografia e la concretezza tecnica della Scultura. Formatasi all’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, ha costruito un percorso dove il progetto teorico trova sempre uno sbocco nella realizzazione pratica e materica.

La sua operatività spazia dalla costruzione strutturale alla modellazione dei volumi. Ha sviluppato una competenza diretta nella lavorazione di materiali eterogenei: gestisce con autonomia processi che vanno dalla saldatura del ferro all’uso di argilla, gesso e polistirolo. Un punto di forza del suo metodo è la sperimentazione con materiali di riciclo, come il cartone, trasformati attraverso tecniche di assemblaggio e finiture estetiche con aerografo e pittura acrilica.

Nel 2024 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scultura Monumentale e Arte Pubblica, consolidando la capacità di operare su grandi scale e per spazi collettivi. Il suo obiettivo professionale è chiaro: portare questa sintesi di manualità, riuso creativo e competenza tecnica all’interno di realtà dinamiche, dove la costruzione di un’opera o di un allestimento richieda artigianalità, rigore e una costante attitudine all’apprendimento.

La premiazione della classe vincitrice e delle bambine classificate prime avverrà questo giovedì ore 17 alla municipalità di Pirri.