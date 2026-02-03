Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercole dì 4 Febbraio La bassa pressione abbraccerà tutta l'isola determinando tempo instabile e deboli piogge che si intensificheranno nel corso della serata . I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da molte nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Sono previst i 11 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest , al pomeriggio da Ovest-Sudovest . Il mare sarà poco mosso . A Sassar i il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge per tutta la giornata. Sono previsti 7 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 7 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Sudovest per l'intera giornata. A Oristano la giorna ta sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 15 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 8 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite che si intensificheranno in serata con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 0 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un m ercol edì nuvoloso e piovoso con temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba