Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 4 Febbraio La bassa pressione abbraccerà tutta l'isola determinando tempo instabile e deboli piogge che si intensificheranno nel corso della serata. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da molte nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge per tutta la giornata. Sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi e provenienti da Sudovest per l'intera giornata. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite che si intensificheranno in serata con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi e provenienti da Ovest-Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un mercoledì nuvoloso e piovoso con temperature in diminuzione che raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba