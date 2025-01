La mattinata sarà dedicata ai più piccoli, al parco Ex Vetreria ore 11.00 con la presenza delle befane e tanti dolcetti, e, sempre al parco, dalle 10.00 alle 15.00 giochi e gonfiabili.

Durante il pomeriggio, le scope volanti, si trasferiranno al centro culturale ex Vetreria, presso la Sala Anziani: una festa che sarà dedicata agli anziani. La Municipalità organizza, inoltre, una tombolata ricca di premi, accompagnata da musica e balli per rendere l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente. ”Ed eccoci ancora una volta insieme per un momento di convivialità per i più piccini e per i i nostri nonni. Vogliamo ancora una volta promuovere occasioni di incontro e socialità” spiega la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca. ”Colgo l’occasione per ringraziare per la collaborazione alla realizzazione dell’evento i nostri anziani, la cittadinanza, gli animatori, il gruppo delle hobbiste, il Lunapark Europa Duville, Associazione Donne in bici e micromobilità, Legacoop Cagliari, i gestori del parco della ex Vetreria, Cadadie Teatro, i consiglieri della Municipalità.

Un’occasione per stare insieme e iniziare il nuovo anno con il sorriso, condividendo momenti di allegria e comunità”. Con un invito a non mancare, conclude Manca, che sottolinea l’importanza di questi incontri e momenti di svago e spensieratezza per portare allegria a tutti, dai più piccoli agli over della città.