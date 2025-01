Da circa un mese, cellulari a rilento e anche la linea a casa non va meglio: “Speriamo risolvano il problema al più presto” esprimono i residenti. Una problematica diffusa più o meno in tutto il centro abitato, alcuni operatori della telefonia mobile hanno rilevato un guasto per il quale sono al lavoro da settimane per risolverlo: intanto c’è chi cambia operatore per velocizzare e aggirare il problema ma, per tanti, il vincolo contrattuale e le spese impongono lo stop. “Segnaliamo e aspettiamo – spiegano alcuni cittadini a Casteddu Online – ma intanto è veramente complicato. Si lavora con internet, e sta diventando impossibile svolgere le mansioni anche meno impegnative”. Infatti, in certe ore della giornata, soprattutto la sera, il 5/4 G svanisce nel nulla, si ritorna ai vecchi tempi insomma, e, anche quando è presente nel monitor del dispositivo, la connessione è “lenta come una lumaca”.

Secondo i dati dei ben informati, la problematica dovrebbe essere risolta entro il mese. Intanto si continua a navigare con estrema difficoltà: i disagi sono tanti, come le segnalazioni da parte degli utenti.