Oltre un mm al minuto è la primissima stima degli esperti che stanno monitorando la situazione: massima attenzione a Pirri, piazza Italia e strade limitrofe sono state transennate e chiuse al traffico.

Situazioni critiche anche a Quartu Sant’Elena, via Trieste allagata, e a Sestu: “Il centro operativo, il pronto intervento, insieme alla polizia municipale e ai barracelli stanno intervenendo per arginare la violenza del nubifragio che in meno di mezz’ora ha scaricato 32 mm di pioggia. Stiamo intervenendo sulle zone più critiche. Mentre i livelli dei guadi sono nella norma” ha spiegato la sindaca Paola Secci.

Criticità anche a Selargius con allagamenti.