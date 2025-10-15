Si moltiplicano le segnalazioni in questi minuti dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta a Cagliari e hinterland: diverse le emergenze ancora in corso, molte strade risultano allagate e il transito per le automobili è decisamente problematico. A questo si aggiunge l’inciviltà di alcuni che, per forza, cercano di raggiungere la destinazione prefissata: in via Vico sono degli operai a lanciare un appello attraverso i social. “Cercate di non transitare perché allagate abitazioni e negozi”. Un automobilista, passato con prepotenza, ha fatto “la doccia” a un operatore al lavoro, ricoprendolo di acqua di fogna”.